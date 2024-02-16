議員鍾沛君先前爆料遭名嘴朱學恆性騷擾，今(16日)再度開庭，鍾沛君的丈夫陳布朗也出庭作證。先前鍾沛君上節目分享兩人戀愛史，自爆另一半原本對她沒興趣，是自己主動示好倒追而來，陳布朗本來狂「句點」她，得知鍾沛君罹癌並勇敢抗癌的過程，才讓兩人轉而有機會交往。

鍾沛君去年底和交往3年的饒舌歌手陳布朗閃婚並雙喜臨門，鍾沛君最近上《單身行不行》，回憶兩人認識之初，她便被陳布朗的仗義執言感動到，她表示自己是民意代表，民眾所有大小事都會找她幫忙，第一次和陳布朗見面時，旁人便說他的工作室因有噪音被鄰居檢舉，收到勸導單，想請鍾沛君幫忙，她本來想笑笑回應會再了解一下，沒想到陳布朗主動跳出說：「你們這是在為難她」，坦言是自己跟鄰居間的糾紛，找議員處理不就害她跟其他民眾起爭執，讓鍾沛君相當感動，笑說當時就覺得陳布朗讀的到自己內心聲音。

【完整版】議員鍾沛君主動追愛被句點 努力樹懶化？單身行不行20240124

鍾沛君說，和陳布朗互加通訊軟體成為好友後，發現兩人有很多相同嗜好，她便上演追夫作戰，沒想到一直被打槍，聽到陳布朗宿醉想主動送檸檬汁，陳布朗僅回她2字：「已點」，意思是自己已經叫外送，不用麻煩她，之後多次互動，陳布朗也一直「句號」鍾沛君，正當她心灰意冷時，卻因為自己生病意外得到陳布朗的關心。

鍾沛君宣布罹癌讓陳布朗很震驚，接著主動關心她，兩人才有進一步發展進而交往，陳布朗坦言因為起初知道鍾沛君是政治人物，有點害怕才不敢靠近她，心裡更想好要陪鍾沛君歷經一輪大選，再決定要不要結婚，想驗證自己是不是和當政治人物的另一半，結果在選舉時，陳布朗不僅陪她跑遍選區各里，還騎重機幫鍾沛君開道，讓她相當感動，她也決定為了老公學習「樹懶化」，平時說話放慢速度，不打斷對方，才不會嚇到另一半。

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