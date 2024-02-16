金門海巡人員一行今日上午前往區漁會閉門會談，據了解是擔心陸方藉機報復，呼籲漁民近期盡量減少出海作業。(于家麒攝)

海巡人員擔心對岸會有報復性行為，商請區漁會協助向漁民宣導，近期盡量減少出海作業。(于家麒攝)

大陸「3無」快艇14日非法闖進金門北碇島附近禁止水域線捕魚拒檢逃竄不慎翻覆造成2死案鬧得滿城風雨，大陸國台辦強烈譴責並聲稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。不過有金門釣友在15日下午又發現一艘大陸漁船現蹤金門海域，肆無忌憚撒網似乎「沒在怕」。金門海巡人員今(16)日上午9點40分左右前往區漁會閉門會談，據了解是擔心陸方藉機報復，呼籲漁民近期盡量減少出海作業，避免擦槍走火並保障自身安全。

金門區漁會理事長陳水義提醒漁民海上漁業作業時注意安全，不要違規越界進入大陸區域。(于家麒攝)

金門縣紅十字會總幹事陳忠飛也前往拜會金門區漁會，商討有關兩溺斃陸籍漁工的後事處理事宜。(于家麒攝)

金門海巡隊人員一行今早驅車前往拜會金門區漁會理事長陳水義，雙方進行了約20分鐘的閉門會談，氣氛相當嚴肅。據了解，因14日的拒檢陸船翻覆造成的2死意外已引發陸方高度重視，恐升溫成政治事件，海巡人員擔心對岸會有報復性行為，商請區漁會協助向漁民宣導，近期盡量減少出海作業，更千萬不可有越界行為，以免發生危險。

金門區漁會理事長陳水義表示，該會昨天已在群組公開向地區漁船業主宣導，為避免政治影響民生，提醒漁民海上漁業作業時注意安全，不要違規越界進入大陸區域，及從事違法等情事；也希望此不幸的意外事件能及早和平落幕。

針對「禁、限制水域」的分界，陳水義透露說，陸方一直以來根本不承認有什麼「界線」，單方面認為金門地區也是屬於大陸的區域，且雙方漁區重疊，哪來「越界」之說；但我方政府仍依照「兩岸人民關係條例」清楚劃分出「禁止、限制水域」，呼籲漁民朋友不要越界，讓陸方有藉口為何我們可以越界、他們就不能過來捕魚，而又衍生出擦槍走火的事件發生。

金門縣紅十字會總幹事陳忠飛稍早也前往拜會金門區漁會，與理事長陳水義商討有關兩溺斃陸籍漁工的後事處理事宜。陳忠飛說，紅十字會將從人道關懷的理念從旁協助，金門海巡隊也請它們與陸方紅會做聯繫，但目前為止對岸紅會都還沒接到上級進一步的通知請他們出面協助，所以對接上暫時還沒有進度。

陳忠飛進一步表示，透過相關管道，目前金門紅會已聯絡到其中一位往生漁工的家屬，後續會協助家屬辦理入境手續，讓家屬能盡快順利過來認領大體、處理喪葬事宜，在喪葬費用方面若家屬有經濟上的困難，太武山海印寺與金門縣佛教會也會全力來協助處理。陳忠飛也透漏，近日和死者家屬聯繫好後，自己會立刻出發找家屬取得死者的DNA檢體回來，讓檢調進行鑑定比對，以利後續家屬進行認屍相關程序。