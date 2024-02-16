此外，像是手機市場也已迎來復甦，張銀成觀察，從提供手機通訊的重要技術商，如去年第三季起高通(Qualcomm)的通訊技術業務觸底回升，去年初以來泰瑞達(Teradyne)的半導體檢測業務一路持穩，這些與智能手機相關的領域都可以看到走出谷底的現象。

不過，機器人自動化產業由於部份標的屬於與製造業設備技術，及工業自動化等領域相關，仍然受到中國景氣疲弱所干擾，然從相關指標的變化觀察，仍可發現生產製造正逐漸由谷底回升，張銀成說明，像是12月份工具機訂單的年成長率為-9.6%，衰退幅度收斂，發那科(Fanuc)的CNC數控系統及安川(Yaskawa)的馬達等訂單年增率出現觸底回升，也有助帶動後續營收回復力。

而在電動車、自駕與自動化領域，還有一個市場關注焦點，美國電動車大廠特斯拉的股價與營運表現，張銀成表示，儘管從去年的高點至今，特斯拉跌幅超過三成，近期更由於對於2024年的汽車銷量指引未明，引發市場疑慮及股價進一步修正，不過，張銀成提醒，特斯拉汽車在2023年採取降價策略下，平均車價及毛利率皆見下滑，不過隨即採取成本改善計畫，並已展現成效，毛利率逐步獲利改善好轉，另外，推動FSD(Full Self Driving)V12，透過神經網絡輸入龐大真人駕駛數據學習、訓練、校正，也已展現具備研發進展成果，打造平價車款，預計2025年推出，也希望再搶攻市占率。