龍年農曆春節大年初二（11日）晚間6時許，新北淡水中正東路與八勢路口發生一起車禍，駕駛邁巴赫（Maybach）的李姓女駕駛（40歲），不慎追撞前方一輛本田（HONDA），李女才一下車就直說「給10萬元和解」，而且李女竟然還是無照駕駛。
李男報警處理後，轄區警方派員到場了解，經酒測發現雙方酒測值均為0，警方依法製單舉發，全案依照交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。
龍年農曆春節大年初二（11日）晚間6時許，新北淡水中正東路與八勢路口發生一起車禍，駕駛邁巴赫（Maybach）的李姓女駕駛（40歲），不慎追撞前方一輛本田（HONDA），李女才一下車就直說「給10萬元和解」，而且李女竟然還是無照駕駛。
李男報警處理後，轄區警方派員到場了解，經酒測發現雙方酒測值均為0，警方依法製單舉發，全案依照交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。
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