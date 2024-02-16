蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro於2月初開賣時，門市大排長龍，儘管一台要價3499美元（台幣10.9萬元）並不便宜，仍吸引大批果粉買單，但僅短短2周蜜月期，就爆出退貨潮。外媒消息指出，近日越來越多Vision Pro買家在社交媒體上表示，配戴體驗不舒適、感到頭痛及眼睛疲勞，這些都是他們退貨的主因。

The Verge報導，一台Vision Pro價格近台幣11萬元，2月2日在美國正式開賣，蘋果提供消費者可於14天內退貨，許多果粉在第一時間嘗鮮購入，但親自體驗後感受不佳，引發不少人抱怨紛紛退貨。

報導指出，舒適度是Vision Pro被退貨的最大原因，有用戶指出，戴上它會引起他們頭痛及動暈症（motion sickness）；還有人說Vision Pro重量大多集中在設備的前方，導致重量不平均。

部分用戶表示，使用該設備造成他眼睛裡的血管破裂，儘管使用效果真的很神奇，但即使短時間配戴也太不舒服，更無法適應它產生的持續頭痛和眼睛疲勞，還有價格太貴又太笨重。

不過，這幾年VR用戶一直回報使用設備會引起眼睛乾澀、發紅等不適問題，並非Vision Pro才會發生。