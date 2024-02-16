民進黨前桃園市立委鄭運鵬今（2024）年1月競選第11屆立委時，帶著自己的愛妻與兒子掃車拜票，未料兒子「德德」高顏值反倒成為眾人目光，讓鄭運鵬忍不住自嘲是「鄭運鵬兒子的爸爸」。近日德德正式公開個人IG，在情人節當天還加碼曬出「毛衣寫真照」，短短不到一天便吸引逾24萬人追蹤。

鄭運鵬帥兒「德德」公開個人IG！毛衣寫真照狂吸24萬粉

鄭運鵬兒子德德昨（14）日情人節設立個人IG帳號，同時曬出攝影師Gimmy為他拍攝的個人寫真照，只見穿著白色上衣、藍色牛仔褲的德德，隨著鏡頭更換角度與姿勢，將棉被當作道具隨性擺拍，發文表示，「IG第一篇剛好是情人節，祝大家情人節快樂，拍照好好玩差點真的睡著」。

德德一系列寫真照曝光後，貼文瞬間吸引逾22萬人按愛心，除了百萬YouTuber蔡阿嘎朝聖留言「德德出手，大家可以回家退休退一退了」，網紅視網膜、電商人妻表示「太狠了」、「來人啊給他藍勾勾」；圖文畫家ㄇㄚˊ幾兔、豆苗先生也驚呼「德德要是出小卡真德會賣...」、「以德服人」，其他網友紛紛表示，「算命師說我命中缺德」、「大家不要德失心太重」、「沒有水的地方叫沙漠，沒有你德地方叫寂寞」、「我第一次覺得我這麼缺德」、「2/14確定是國際德德日了沒錯吧」、「人家是鄭家的洗碗機了」、「台灣有自己的車銀優」。

德德人氣水漲船高！爸爸不忍了：今天鄭運鵬的兒子還是要幫忙拖地

鄭運鵬在Threads上感謝攝影師與工作人員協助德德拍攝，隨後也放上昔日舊照，「今天我只是在旁邊看，反正就是30年前的我似曾相識的感覺而已」。不過，隨著德德IG人氣水漲船高，鄭運鵬再度發文，「我本來沒什麼在經營IG的，大家不要亂粉絲數，傷害鄭運鵬兒子的爸爸與鄭運鵬兒子的感情。我這裡不過一個月就有24.5萬，數字也沒那麼重要」，最後還開玩笑表示，「不管昨晚大家怎麼樣，今天鄭運鵬的兒子還是要幫忙拖地」。

德德究竟有多紅？帥氣程度被網譽為「台版車銀優」、「桃園車銀優」

究竟鄭運鵬的兒子「德德」在網路上有多紅？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「德德」近二個月聲量趨勢，可以發現1月14日鄭運鵬帶著妻兒掃街拜票的影片曝光，德德的高顏值被喻為是「台版車銀優」、「桃園車銀優」，就連私人IG也被網友挖出，追蹤人數直線上升、飆破萬名粉絲，網路聲量累積6,937筆。

2月14日，德德開通個人IG曬出多張棚拍照片，吸引數十萬人點擊愛心追蹤，網友表示「花美男」、「要出道了嗎」、「德德開IG了！這絕對是最棒的情人節禮物了」，網路聲量再度累積5,919筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「德德」近二個月探索概念，鄭運鵬不僅被受封為「國民公公」、「鄭運鵬兒子的爸爸」，德德帥氣美貌被網友譽為「台版車銀優」、「桃園車銀優」。其中，鄭運鵬登上《賀瓏夜夜秀》時即時Call Out德德，詢問德德「爸爸有靠你選舉嗎」橋段也備受關注，還有粉絲幽默表示，德德顏值足以「以德服人」。

德德進軍南韓？韓媒以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導

德德熱潮也席捲南韓！韓媒《TV REPORT》特別以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導，文中透露德德作為「台灣車銀優」成為網路話題，提到他13日開設個人IG帳號並發布畫報照片，帥氣顏值擄獲女粉絲的心。

此外，韓媒也說明，該組照片同時曝光於攝影師Gimmy和德德IG貼文，德德IG開設1個小時，粉絲人數就突破4萬人，「感受到超高人氣」，目前該IG粉絲數已突破14萬人。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月17日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『德德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。