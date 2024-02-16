櫻花季即將來臨，不少民眾規劃前往日本賞櫻，受到日幣走貶影響，台銀日圓現鈔牌告價今（15）日一度出現「0.2121」匯價，為近30多年來最低點。若換10萬新台幣，可換到47萬1,476日圓現鈔，和2021年的最高點0.2797相比，當時只能換到35萬7,525日圓，如今一來一往差額高達11萬3,951日圓，等於省了逾2萬元台幣。

此外，日本時隔20年，將於7月3日正式發行面額分別為一千圓、五千圓和一萬圓的新鈔。許多人可能會好奇，新鈔發行後舊鈔還可以用嗎？答案是「可以」，日銀表示，不會因為新鈔發行而禁止舊鈔繼續在市面流通，而是會以逐步回收的方式去進行，若手上留有30年前的日幣依然可以使用，但店家不一定會收，因此為了防止出現拒收的情形，還是建議讀者在新鈔發行後，將舊鈔更換成新鈔。

超音波噴霧器售價貴一倍！王浩宇直言：在台灣買無印良品的是白痴

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/2/8~2024/2/14）統計調查，「日幣貶值」近一週探索概念出現「在台灣買無印良品的真的是白痴、日圓貶值、創34年新高」。前議員王浩宇10日直言「在台灣買無印良品的真的是白痴」，他以熱銷的超音波噴霧器為例，日本賣6,990日圓，相當於1,468元台幣，免稅後可能1,300多，但台灣卻賣2,690元，整整貴了一倍。王浩宇不滿地表示，日本的價格叫做盒子，台灣的價格叫做盤子，關稅歸關稅，但無印這是暴利，加上近年日幣貶值成本更低，東西依然貴到快2倍。

日圓貶值日股創34年新高 網友：創新高之後會跌

受惠於美股走高、日圓貶值，半導體類股助攻大盤上漲，日股創34年新高，對此，有網友表示，「創新高之後會跌」、「台股開紅盤」、「在為升息做準備」；還有人認為，「台積電和大批台灣遊客，救了日本蕭條的經濟，何時台日要建交？」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月08日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日幣貶值』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。