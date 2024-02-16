第58屆美國體壇年度盛事超級盃（Super Bowl）於12日（美國時間11日）落幕，除了本身就是美國最受矚目的美式足球賽事外，超人氣流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的出現更是讓本屆創下超級盃史上的最佳收視率。此外，本屆超級盃也首次使用100%再生能源場館，同樣引發話題。

美式足球年度盛會！本屆超級盃收視破紀錄

超級盃為國家美式足球聯盟（National Football League，NFL）的年度冠軍賽，於每年1月最後一個週日或2月第一個週日舉行，也被稱為「超級盃星期天」（Sper Bowl Sunday）。自1967年首屆舉辦開始，超級盃發展至今已成為非官方的全國性節日，為美國人的年度盛會，也是眾所矚目的賽事，除了比賽之外還會有表演等慶祝活動，多年來都是全美收視最高的電視節目。

今年的超級盃於1月12日（美國時間1月11日）舉行，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「超級盃」近一週的網路聲量高達10,427筆，並且在賽事當日達到高峰，單日聲量共有7,321筆。除了賽事相關討論外，現身為男友堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）近端鋒凱爾西（Travis Kelce）加油的流行天后泰勒絲也帶起話題。

▲「超級盃」近一週聲量趨勢變化。

本屆超級盃創下史上最佳收視率，美國電視臺《CBS》於13日公布，第58屆超級盃平均有1.234億人觀看，超越上一屆的1.151億，成為美國史上收視率第二高的電視轉播，僅次於1969年的阿波羅11號（Apollo 11）登月（約1.25億人至1.5億人）。若再計入網路和流串流媒體轉播，則有超過2億名觀眾關注此賽事。

首次採用100%再生能源場館 第58屆超級盃致力成為「綠色賽事」

除了超高收視率外，本屆超級盃也首次全面採用100%再生能源場館「Allegiant Stadium」。超級盃賽事吸引約7.2萬名粉絲前往，伴隨而來的交通、餐飲、住宿、商品等支出預計達到2.15億美元，所帶來的碳足跡及環境成本引發關注。據General Electric統計資料，超級盃賽事的能源消耗高達1100萬千瓦，廣告約產生200萬噸二氧化碳，相當於10萬名美國人一整年的碳排放量。

面對超級盃賽事所造成巨大碳排，NFL致力於讓今年的超級盃成為「綠色賽事」，全力推進賽事使用可再生能源，主場館Allegiant Stadium除了100%採用太陽能板供電外，屋頂也使用可回收塑膠材料。不只如此，賽事中所產生的1.2萬磅食物垃圾，也被收集並捐贈給當地的畜牧場餵養動物。本屆超級盃開創歷史先河，從各方面實踐環境責任，讓綠色賽事永續發展。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月08日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『超級盃』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。