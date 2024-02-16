開工了！迎接龍年正式開工的第一天，yes123求職網特地進行「龍年新春開工調查」，調查了員工開工日最希望對老闆說的話是什麼？開工紅包期望拿到多少？另外，命理專家小孟老師表示，有五個生肖開工後運氣會變好，財運可望「旺整年」。

開工日，員工最想對老闆說的話前五名

根據yes123求職網調查顯示，迎接新春開工第一天，一見到「老闆」時員工最想說的話，排名首位的就屬「可以幫我調薪了嗎」（74%）；其次為「太小氣了，年終分紅太少了」（43.9%），或是「感謝您的照顧，但是我想準備走人了」（42.9%）；也有三成三（33.4%）的員工最想表達「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎」，或是24.8%的人，好想大喊「下班後，請不要再傳簡訊給我」。

可以多吃個雞腿便當！盼龍年加薪7%起跳

「薪水變多」是大多數上班族的心聲，yes123求職網調查發現，員工平均希望在農曆龍年，公司能替自己調薪至少7%；甚至有29.5%期望，調漲幅度在「一成（含）以上」；若以「官方經常性薪資」45,457元估算，大概希望每個月薪水能多3,182元；換算成日薪，每天收入約增加一百塊錢左右，等於可以多買一個「雞腿便當」。

綜觀上述結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大。大環境處於全面性「邊境解封」時代，企業營運開始「觸底反彈」，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失，避免持續缺工窘境。

員工們對開工紅包期望值約為1567元

在「討吉利」的開工紅包部分，有14.3%的員工希望能有「三千塊（含）以上」，平均來說，上班族期望每一包能夠拿到1,567元，略高於去年的1,534元。

今年有七成三（72.9%）的企業透露，計畫發開工紅包，比例略高於去年的70.1%。同時平均一包的預算，比起去年的921元，增加了32元，變成953元，不過，僅為上班族期望值（1,567元）的「六一折」而已。

「開工日」熱門關鍵字多為祭拜習俗、禁忌相關

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，「開工日」近一年的熱門關鍵字多為「吉日」、「大吉」，可見開工日相關習俗備受關注，為了祈求新的一年工作運更加順利，送窮及招財的秘訣禁忌都是熱門搜索詞。

另外，春節假期結束後該如何「收心」，及天氣相關的「轉涼」、「降雨」、「低溫」等相關字詞，都是開工日網友們討論度較高的話題。

命理專家小孟老師預測 5生肖財運可旺整個龍年

根據命理專家小孟老師表示，開工後屬雞、猴、馬、羊、虎的人，財運有望一路旺整年。第一名為屬雞的朋友，建議可以多加學習投資理財；第二名屬猴的朋友則是正財大旺的開始；第三名屬馬的朋友慢慢投資的部分將會有獲利產生；第四名屬羊的朋友在開工後財運終於脫離壓力期，正財將越來越順；第五名屬虎的朋友投資偏財運逐漸變強，你愛理財，財就會愛你。

第一名：雞

第二名：猴

第三名：馬

第四名：羊

第五名：虎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月15日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『開工日』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。