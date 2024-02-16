台灣直播主「晚安小雞」過年期間勇闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」探險，未料直播途中疑似被身穿軍服、不知名人士毆打，導致畫面中斷，家屬及好友證實失去聯繫。直到隔日（13日）才面露驚恐神色在臉書二次開直播報平安，身上受傷、頭髮被剃掉一半，表示遭對方電擊、毆打、搶奪財物，不過由於過程離奇，遭外界質疑有自導自演嫌疑。

隨後，柬埔寨警方說明，晚安小雞影片內容涉嫌造假，目前已將他及另名直播主阿鬧逮捕，整起事件在網路上引發熱烈討論

。晚安小雞闖柬埔寨詐騙園區探險失聯！阿鬧鏡頭前痛哭：沒人拿命開玩笑

晚安小雞12日前往柬埔寨凱博園區進行臉書直播探險，拍到一半卻撞見當地持槍、穿著軍服不明人士，途中還聽見槍聲大作，嚇得他拔腿狂奔，哽咽向媽媽和妻子道歉，不料下樓時誤踢空寶特瓶並撞見頭戴手電筒者，發生追逐，晚安小雞逃竄上樓過程疑似跌倒，畫面最終停在軍靴及晚安小雞倒地畫面，直播瞬間被中斷。

該影片遭不少觀眾質疑造假，晚安小雞妻子、友人傑哥出面表示目前聯絡不上本人，將請當地旅行社導遊協尋，他的網紅好友阿鬧則透露，大家都不想碰到這種事情，心情很複雜，「小雞一路這樣走過來，各種大大小小的事情沒遇過，對不對，什麼事情該遇的都遇到了，我相信這件事情一定有辦法去解決，沒有人會想要拿自己的命開玩笑」，強調自己不能失去兄弟，更聲淚俱下表示「他是我的家人」。

晚安小雞頭髮被剃、財物遭搶！柬埔寨警方：影片造假已逮捕事隔一日，晚安小雞臨時開臉書直播報平安，透露當時被綁在椅子上，對方持電擊棒攻擊腹部，自己的頭髮被剃了一半、脖子被勒傷，身上包含給司機的錢和旅費、3、4千元美金（約新台幣9萬4千元至12萬5千元）及另外一支手機也被拿走，儘管目前已順利逃出園區，不過仍驚恐落淚，「我想回台灣，我想回家，我不敢再來柬埔寨了」。

不過，據《柬中時報》報導，今（15）日下午柬埔寨警方於西哈努克省警察局召開記者會，晚安小雞與阿鬧被警察用手銬銬在一起，警方表示，晚安小雞直播影片疑為造假，從入境柬埔寨時就故意製造話題，導致網友產生誤解，毀損柬埔寨聲譽與形象。

對此，外交部回應，外交部及駐外館處均未接獲當事人及其家屬聯繫尋求協助，有關當事人遭到柬埔寨警方逮捕後續情形，外交部尊重柬埔寨警方及司法單位調查審理，相關駐外館處也會協助確保國人在當地受到公平的司法程序以及合理對待，並將提供必要協助。

鳳梨、四叉貓談晚安小雞事件！他曝關臉書疑為滅證：自導自演可能性高

許多網紅也針對晚安小雞跑到柬埔寨詐騙園區開直播一事透露看法，鳳梨（吳泓逸）13日晚間於臉書指出，「不要為了流量去做一些缺腦的事，真的跟87沒兩樣，一點都不好笑」， 後續晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕時，鳳梨再度回應，「我是不是說了？根本不用我救人，柬國警方就會逮捕了，吃飽換餓（惡）搞這種戲碼有什麼益處？讓柬國對台灣的印象更差罷了」。

四叉貓則在第一時間質疑晚安小雞影片造假，「全身3～4千美金都被搶走了，但攝影器材還在身上可以直播，這種網紅都有幾十萬人相信？」同時也指出晚安小雞闖入前，對照GOOGLE街景入口處偏大，闖入並不困難；此外，逃出後直播位置，對照當地街景地圖應該就是在大馬路旁，「旁邊是一整排的海灘渡假飯店，感覺是個蠻安全的地方」。

四叉貓補充，晚安小雞將臉書粉專關閉，有可能是因為被柬埔寨警方逮捕後，家人或團隊想要滅證，「畢竟證據都在直播影片中，例如把他搭車的畫面調亮，可以看到後座疑似放了迷軍彩服，當晚直播剛巧就遇到穿著迷彩服的不明人士，自導自演的可能性非常高」。

PTT鄉民對此也表示，「瑪卡巴卡，小雞晚安」、「這下用人身自由開玩笑了」、「丟臉丟到國外」、「一箭雙鵰是吧，他是飾演保全嗎...」、「這種自導自演不要求政府救你們，真的是在台灣過太爽」、「這次真的被抓走了」、「成年人是該為自己的行為負責」。

晚安小雞事件飆破6萬筆聲量！闖日本醫院撞鬼、賣紫南宮過爐手鍊遭爆騙人掀話題

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「晚安小雞」近一年聲量趨勢，可以發現2023年5月1日，晚安小雞前往日本恐怖醫院探險，開啟臉書直播，透露「真的可怕...真的拍到日本半透明的祂...昨晚第一次嚇到胃筋攣」，雖然部分網友認為沒有鬼魂存在，不過有另一派網友提到「那姿勢真的有詭異」、「很扯我也有跟」、「一鏡到底，第一次遇到直接追上去就消失了，不知道怎辦到」，網路聲量累積59,407筆。

2023年5月18日，晚安小雞除了在臉書開直播宣布「晚安小雞未來的大事」，同時也被媒體踢爆直播販售紫南宮過爐限量手鏈，被廟方證實並非官方商品將報警追查，網路聲量累積18,259筆。

2024年2月14日，晚安小雞前往柬埔寨凱博園區進行臉書直播，未料卻傳出遭當地不明人士追打，一度失去聯繫，直到逃出後才緊急報平安，晚安小雞自述，被當地人電擊、毆打勒傷，頭髮還被剃掉一半，落淚表示「我不敢再來柬埔寨了」。事後被踢爆疑似自導自演，晚安小雞與阿鬧均被柬埔寨警方逮捕，網路聲量也來到63,337筆高峰。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月15日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『晚安小雞』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。