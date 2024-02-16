年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包。有消費者購買「年代旅遊」3月2日出團行程，因為發生丟包事件引發疑慮，15日提出申訴，要求取消出團全額退費。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/2/8~2024/2/14）統計調查，「富國島丟包」近一週累積2萬2,982筆聲量，探索概念出現「年代旅遊、越竹航空、印度尤」。

富國島丟包事件 探索概念現「年代旅遊、越竹航空、印度尤」

針對年代旅遊於富國島的上百名旅客，越南越竹航空13日表示，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣。而旅印作家印度尤12日於粉專指控，全家人原本也有報名年代旅遊的富國島行程，但出發前都未獲任何通知，才驚覺「親友共20多人，在台灣就被丟包」。印度尤痛批年代旅遊惡意違約，至今仍侵佔80多萬的款項遲不退費。

富國島丟包事件時間軸

2月12日

年代旅遊在越南富國島旅行團遭丟包，目前有數百人受困在富國島。除了被丟包外，旅客還被要求必須自掏腰包720美元（約新台幣2.25萬元）。年代旅遊回應，此次情況為突發狀況，台灣出團通常分配給當地的4家地接，其他家都沒問題，唯獨這間發生突發狀況，目前已緊急安排其他的地接協助，載送旅客繼續其他行程。

越南WInnER國際旅行社總經理唐凱批評，年代旅遊總經理林大鈞未按合約在1月31日前將團費全額付清，截至2月9日出發前一天，只付1/10不到的團費。現在林大鈞對外宣稱付款方式是月結，「合約就是寫1月31日前付清。」

2月13日

越竹航空台灣總代理與林大鈞及品保協會秘書長等人出席協調會，關於年代旅遊尚未付清14日富國島回台北包機費，林大鈞解釋，因過年期間銀行無法取款，以致今天無法如期付款，不知如何讓旅客回台。越竹航空表示，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，決定派飛機載旅客平安返台。

2月14日

針對「富國島丟包事件」，林大鈞強調會成立針對該次專案的窗口和LINE群組，專門受理消費者的投訴和意見，並在第一時間回覆，處理相關事宜，絕不推卸責任。至於外傳積欠越南WInnER國際旅行社款項一事，林大鈞表示並非事實，付款模式是共同商議出來的結果，有月結、團後付款等方式。其他旅行社所稱的欠款，有部分是先前因為疫情導致，但目前在陸續還款中。

林大鈞指出，「年代旅遊也是受害者」，將主動提告越南旅行社，並請求外交部和越南辦事處協助，共同討回旅客權益。越南當地旅遊局派出監察小組前往富國島釐清各項問題，相關單位將審視兩家旅行社之間的合約，並按規定展開處理。

2月15日

年代旅遊與越南當地地接社因款項未結清問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包，790名旅客全數返台。交通部長王國材受訪表示，一定對年代旅遊重罰，除了可處1萬到5萬元外，還可要求停業3個月。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月08日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『富國島丟包』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。