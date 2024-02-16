民進黨立委范雲與其他10名立委16日組成「為下一代而戰國會連線」，期盼面對三黨不過半的新國會不淪為政治鬥爭的綜藝場，媒體詢問「綜藝場」是否特指何人？更點名過去在高雄市議會與現任立法院長韓國瑜交過手的立委黃捷回應。

范雲16日與立委伍麗華、沈伯洋、林月琴、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲、吳思瑤、林宜瑾等人成立「為下一代而戰國會連線」，並指出希望未來三黨不過半的新國會不要在政治鬥爭中虛耗，讓國會淪為政治的綜藝場。

媒體詢問提出此期盼是否認為哪位委員特別像綜藝咖，或是此說法是否特別針對哪位委員？

陳培瑜表示，她孩子們說，因為她不會作秀所以都上不了電視，但她相信在場很多委員都與她是同性質的，如果長期觀察立院生態，委員們的問政品質都非常專業，本次記者會不是去針對任何人，而是希望大家多關注專業法案的推動。

而黃捷過去擔任高雄市議員時，在質詢時任高雄市長韓國瑜頻翻白眼曾一度引起討論，而如今她和韓國瑜皆在立法院內，媒體點名黃捷詢問不讓國會變政治秀場是否針對誰？

黃捷回覆，不希望立院成為政治秀場是因為三黨不過半，要在非常多不同意見、不同立場中尋求共識本身就是滿大挑戰，因此比較希望今天推出10大法案，獲得跨黨派支持推動，而不是為反對而反對，或因為在不同黨派中最後無法共同促成一件事，因此今天初衷是就以專業理想做事情。

范雲最後總結表示，本次記者會優先的不是特定政治人物而是下一代。