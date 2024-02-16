「二手車達人小施」YouTube頻道超過50萬人訂閱，以詼諧幽默風格拍攝影片，教導民眾買賣二手車須注意的相關細節，日前趁著過年時買了了5張刮刮樂送給旗下員工，沒想到居然刮中200萬，原本員工正開心將晉升百萬富翁行列，沒想到結局意外翻轉。

網紅小施趁著過年買了5張刮刮樂發送給旗下員工，接著詢問﹕「如果刮到是算個人的，還是團體的，還是見者有份」，員工表示應該算個人的，讓他直呼﹕「賭這麼大就對了」，而這款刮刮樂只要刮出三個相同金額，就能獲得該獎項，沒想到輪到員工泰山刮時，居然刮中兩百萬大獎，讓在場所有人尖叫聲不斷，不過有人則是難以置信直呼﹕「彩券行業配喔」。

不過扣完20%的稅，實際上大概只能領159萬，泰山表示這筆錢除了拿來當買房「頭期款」，還要捐10萬給公司的影音部，接著便準備開車去銀行領獎，沒想到小施爆料其實是新年整人特別企劃，因此在網路上買「假刮刮樂」，設局讓泰山抽到兩百萬頭獎，最後泰山知道被整後，只見他對著鏡頭哭笑不得表示﹕「我就知道，一定有怪怪的」，還假裝生氣把彩券直接扔到地上。

眼見結局突然翻轉，網友紛紛留言﹕「 連我們都感受到那失落感，小施真的整的很成功」、「原本幫泰山開心，結果跟著泰山一起難過」、「其實這才是老闆要給員工的年終獎金，誰刮中多少就是多少」。