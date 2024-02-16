苗栗縣警局、婦幼隊及苗栗分局等16日赴苗栗市文華國小執行護童專案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

寒假結束，16日為國民中小學第二學期開學日，苗栗縣警局所屬婦幼隊及5個分局全面動員執行護童專案，縣警局主任秘書蘇旭茂與婦幼隊長張進基一早就到苗栗市文華國小關心同學們第一天上學的情形，苗栗、竹南等分局同步發動義交志工等在轄內重要國小守望巡邏，保護小朋友們安全上下課。

苗栗縣警局、婦幼隊及苗栗分局等16日赴苗栗市文華國小執行護童專案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局16日赴竹南鎮新南國小執行護童專案。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

16日一早，苗栗縣警局轄屬5個分局及婦幼警察隊編排勤務，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏，落實監控可疑分子以淨化校園周邊安全，同時針對家長接送學童密集時、地段，加強規劃交通疏導、路況查報及違停車輛取締等勤務，避免校園周邊人、車潮造成危險，確保學童通行安全。

縣警局長陳世煌表示，針對轄內校園及周邊重要道路，警方規劃派遣專責警力加強交通疏導、違規停車取締及秩序維護，避免因開學日的人潮、車潮造成交通紊亂，影響用路人安全。婦幼安全工作在犯罪預防領域中相當重要，亦是社會安全網重要之一環，因此本局平時與轄內學校除了建立良好的聯繫管道外，亦不定期派員至各級學校進行犯罪預防宣導，與校方共同打造優質的校園環境，守護學童安全。

苗栗警分局則通令各分駐所、派出所於16日同步執行護童專案，分局長潘嘉旺一早即前往苗栗市文華國民小學視察護童勤務，在校門口與警察志工媽媽們一同對學童及家長進行婦幼及交通安全宣導。

竹南警分局長戴志龍則率員前往轄區竹南鎮新南國小，藉由開學日現場進行「反毒、反詐騙、婦幼安全暨交通安全宣導活動」，由員警配合學校校長、老師及志工進行宣導並執行交通導護，維護返校學童安全。