112學年度第2學期開學日，新竹市警察局一早動員近百名警民力，加強校園周邊的交通及治安維護，另亦透過此機會向學生宣導識別詐欺。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

112學年度第2學期開學日，新竹市警察局一早動員近百名警民力，加強校園周邊的交通及治安維護，新竹市長高虹安也前往東門國小關心學童上學狀況，共同守護學童安全，她也提醒家長們接送學童上下學時，記得遵守交通規則，讓孩子學習正確的交通安全觀念。

高虹安16日一早在新竹市警察局長邱紹洲、教育處長陳木金陪同下來到東門國小了解上學情況，她說，今是面臨多天連假後的開學日，孩子們都做足準備來上學，上午也安排許多警力，一起協助護童，讓孩子安心上學。

高虹安也說，今早看到上學秩序還算不錯，孩子們也都精神抖擻迎接開學日，而警察同仁也維持校園周邊接送動線，或過馬路的安全等。她也指出，交通安全觀念需要向下扎根，家長們接送學童上下學時，記得遵守交通規則，做孩子的好榜樣，讓孩子學習正確的交通安全觀念。

高虹安指出，東門國小周邊都有設置安心通學步道，也跟機車停車格有所區隔，市府持續向中央爭取建置通學步道經費，已獲得6億多元補助，將推動設置33案，盼盡快打造安心通學路線，讓家長放心。

市警局長邱紹洲表示，為維護學童上下學的交通安全，市府持續做好校園周邊交通安全措施，同時也呼籲駕駛人行經校園周邊路口時應降低車速，並在行人穿越道前停車讓行，減少車禍事故發生；並請家長接送學童時嚴守交通規則，選擇合適的停車場或合法路邊停車地點，以確保學童的進出安全。

市警局表示，警察局十分重視校園及學童安全，將持續落實各項勤務，阻絕違法情事進入校園，另亦透過此機會向學生宣導識別詐欺，向下紮根識詐意識，提供學童安心友善的成長環境。