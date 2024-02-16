澎湃新聞16日報導，大陸避寒勝地海南島，春運擠進人潮過年，年後出島不但機票緊張，一票難求，陸續從大陸各地自駕遊搭船渡海而來的自小客車、尤其是新能源電動車，等在港邊出不了海，又逢大霧，有人等了6天還排不上船出島。海南省旅遊和文化廣電體育廳表示，為有效緩解春運返程航班緊張等相關問題，中國民用航空局已同意增加海南運力，有關航司正在報送計畫。也增設新能源小車出島專班。海口三港今早恢復通航，截至16日8時，當日預約出島小車總數約1萬8000輛，已出島約3700輛，疏運需5小時以上，待出島約14300輛。

大陸央視新聞用戶端報導，海口市交通運輸和港航管理局2月16日8時20分發布通告：大霧影響減弱，海口新海港、鐵路南港2月16日7時恢復通航，秀英港16日8時恢復通航。已購買16日船票的司機旅客，港口周邊待渡車場已飽和，待渡約4300輛，疏運需5小時以上，晚到船票仍有效，需按票面航班時間推遲5小時到港。過海車輛需服從現場交警和工作人員指揮。

紅星新聞報導，海口三港新能源汽車過海需求旺盛。2月14日，許多新能源車主在網上反映稱，其新能源車已經等了6天，出島過海船票一票難求。也有車主提出疑問，為什麼每艘船一次只能裝載十餘輛新能源車出島？

澎湃新聞報導，官方「三亞發布」發布《遊客返程出行溫馨提示》稱，作為海南旅遊熱門目的地，三亞鳳凰機場出島機票較為緊張，16日初七前至大陸主要目的地城市的機票已基本售罄，剩餘少量機票主要是高艙位機票，預計客流高峰將持續至初十左右，建議未提前購票的遊客可錯峰出行或從海口、博鼇前往其他城市轉機返程。

據微信公眾號「海南發布」15日消息，為確保節後出島旅客返程順暢，2月14日至17日，春運返程高峰期間，海南航空計畫在海南每日安排出港航班110班，其中海口每日80班，三亞每日27班，同時海南航空還調配充足廣體機運力保障每日34班的熱門出島航線，占到出港總班次的31％，廣體機航線目的地覆蓋北京、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、哈爾濱等熱點城市。

針對返程難問題，三亞傳媒融媒體報導，為遊客返程支招。要想省錢返程，可以有幾種解決方案。一是選擇中轉乘機或臨近目的地乘坐高鐵。二是錯峰出行，提前返程或者節後延期返程。

出島機票緊張，甚至一票難求，背後原因還是客流大增。

據微信公眾號「海南發布」15日消息，13日針對有網友反映出島機票緊張情況，海南省旅遊主管部門和省旅遊協會第一時間聯繫交通部門和有關航司瞭解情況。據瞭解，2024年春運海南客流大增，整體同比增長在30％以上，春節前進島和節中、節後出島機票均出現供不應求的情況，大年初四已到達出島客流高峰，預計客流高峰將持續至初十左右。

該消息稱，受市場供需關係影響，客流高峰期機票較為緊張，初七前海南至大陸國內主要目的地城市的機票已基本售罄，剩餘的少量機票主要以高艙位機票為主。部分航機票價格在萬元左右，主要是公務艙。

《海南日報》報導，今年春運以來，瓊州海峽客滾運輸持續高位運行。交通運輸部珠江航務管理局稱，2月13日，瓊州海峽客滾運輸共發送旅客17萬人次，車輛3.79萬輛次，均創下單日發送量歷史新高，春運前19日瓊州海峽省際客滾運輸累計發送旅客244.2萬人次，車輛55.96萬輛次，同比分別增長31.9％、16.9％。

來自海南省旅遊和文化廣電體育廳消息顯示，為有效緩解春運返程航班緊張等相關問題，中國民用航空局已同意增加海南運力，有關航司正在報送計畫。

三亞鳳凰國際機場數據顯示，2月以來，該機場每日旅客輸送量均超7.5萬人次，2024年春節黃金週期間（2月10日至17日），該機場計畫執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。