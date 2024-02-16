43歲日本「擋泥板女神」廣末涼子先前爆出偷吃已婚名廚，「雙不倫」醜聞震驚演藝圈，兩人還為此雙雙離婚，去年底廣末涼子有意復出，傳聞被前東家打槍，今(16日)日媒報導，消失8個月的廣末涼子開第一槍，宣布要和合作26年的公司「FLaMme」結束合作，並自創新經紀公司，拿回演藝事業主控權。

廣末涼子先前與蠟燭藝術家老公Candle JUNE結婚13年，去年中傳出和米其林主廚鳥羽周作過從甚密，甚至到飯店開房間，「小王」鳥羽周作不僅因此退出經營的一星餐廳「sio」，更與結婚多年的老婆秘密離婚，甚至對外宣稱「對廣末涼子是認真的」。

而廣末涼子鬧出偷吃後形象全毀，還引來不少邀她代言的廣告商要求賠償違約金，金額高達2億日圓，約4200萬台幣左右，「FLaMme」原本計畫和廣末涼子協商，分配賠償金的比例問題，但廣末涼子似乎不認有錯，傳出和「FLaMme」撕破臉，放話自己一毛錢都不會付。

之後廣末涼子傳出有意復工，拍攝緋聞爆發前洽談的一部電影，但被「FLaMme」打槍拒絕，今廣末涼子透過媒體發表聲明，表示與「FLaMme」結束合作關係並自立門戶，將自己砸錢開個人事務所「株式會社R.H」，很快就會在螢光幕前見到她的身影。