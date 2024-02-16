高雄市林姓女子到醫美診所想「進廠整修」沒錢，竟偽造陳姓閨蜜和自己在美商工作、月薪5萬元的資歷，成功取得診所的分期貸款。陳女事後收到貸款公司的法務催繳通知莫名其妙，追查下才發現自己的身份遭林女冒用，氣得報警處理。高雄地院認定林女犯詐欺取財罪，判4月，可易科罰金，可上訴。

林女去年9月前往高雄市某整型外科診所，因缺款支付而欲辦理分期貸款，在申請書上不實填寫自己及陳女均任職於某美商公司、年資兩年、月薪達5萬元以上等資料，並冒用陳女的名義簽署連帶保證人的署名，使貸款公司誤以為2人具有穩定工作及償債能力，而核准貸款5萬元。

日後陳女收到貸款公司的法務通知，認定她職業資料涉嫌造假，陳女追查才知道自己的身份被林女冒用貸款，氣得報警處理。陳女堅決否認同意擔任保證人，並指出林女是利用她不注意的時候，拍下她的身分證及存摺，並偽造她的署名。

林女辯稱，陳女是她的朋友，當時有同意擔任她的連帶保證人，並提供身分證及存摺照片給她，她也有將貸款利息還給陳女，否認有詐欺之意。陳女會否認，是因為她們吵架翻臉之故。

法院認為，林女所為已具詐術，且主觀上有詐欺取財之故意，其辯解不足採信，考量她以9萬元與貸款公司和解，但迄今尚未賠償一毛錢，依法判4月，可易科罰金，仍可上訴。