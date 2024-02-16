網紅「晚安小雞」及「阿鬧」前往柬埔寨西港開直播，聲稱在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，今(16日)遭西哈努克省初級法院裁定犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30896元）。但有網友在爆料公社踢爆，指控小雞在網路上賣戴森假貨吹風機，有買家收到貨後，一開竟然竟溫度過高冒煙，痛批他「真的不要賺這種沒良心的錢」。

臉書《爆料公社》有網友PO文，指控「晚安小雞」在臉書販售號稱「戴森原廠公司、原廠晶片」的吹風機。但有人收到貨，才一開始使用，吹風機竟然冒出大量白煙，甚至有民眾購買2支，都出現同樣狀況，網友因此痛批晚安小雞「真的不要賺這種沒良心的錢，希望那些哥姐跟一些鐵粉阿姨可以清醒」。

此篇文章一出馬上引起網友高度關注，留言一面倒全罵翻「等於是詐騙集團吧」、「改天吹到一半 頭髮都起火燒光了」、「我是蠢貨，我跟他買了，根本吹不乾，然後就退貨了」。

西哈努克省初級法院指出，「晚安小雞」和「阿鬧」從台灣飛到柬埔寨，目的是為了拍攝與人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。

法院表示，兩人分別在2月12日和13日，在「晚安小雞」的臉書專頁直播，展示自己在西港遭人毆打並求救的畫面。經過審訊後，法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，處以兩年有期徒刑，罰鍰400萬柬幣。