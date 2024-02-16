台積電薪資待遇優於業界，即使工作壓力大仍吸引許多人求職，除了工程師之外，技術員職位也搶翻天，有網友好奇台積電技術員的學歷，是否也以國立大學為優先，抑或門檻較低？話題引起熱烈討論。

許多網友認為，若以技術員的職位來看，不少人是私立大學畢業，尤其前陣子「大徵才時代」進入台積電的員工，主要還是個人狀況、過去職場經驗與配合狀況有關。

網友留言指出，「以台積電中科廠來說，不少主管倒是很喜歡收私立逢甲的，另外近年科技業比較凍，還是可以多試試看，加油」、「私立也有比較有名的私立和聽都沒聽過的，老實說等級還是有差距，也不是所有國立都好」、「老公在台積當工程師，大學是虎尾科大，應該是大徵才時代（？）那時候進的，感覺個人特質也很重要。」

此外，先前有過來人分享錄取台積電技術員的心得，許多網友觀察後發現，女性與穩定性高的特質比較容易受到青睞，且透過官網求職及找台積電員工內推的機率比較高，「台積電比較喜歡穩定性高的員工，如果換過太多份工作，履歷比較不容易被看到。」