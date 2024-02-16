中台灣元宵燈會16日晚將於中央公園盛大登場，台中市觀旅局今明兩日推出限定活動。（台中市觀旅局提供）

中台灣元宵燈會16日晚將於中央公園盛大登場，台中市政府觀光旅遊局表示，今明兩日有限定活動，只要在指定燈區合影拍照，並於觀旅局官方臉書「大玩台中」活動貼文留言、標註及上傳照片，即可領取驚喜限量小禮，歡迎民眾把握機會。

中台灣元宵燈會晚間將登場，水上巨龍主燈倍受關注，每日亮燈時間為17時至21時30分，開幕日及假日延長至22時，燈會將於25日落幕，為期10天，許多民眾十分期待，觀旅局特別於首兩日推出限定活動，歡迎大家來找龍。

觀旅局長陳美秀指出，民眾只要在「誰在呼攏」燈區與最愛的燈組合影拍照，並於觀旅局官方臉書「大玩台中」活動貼文留言、標註兩位好友和上傳照片，即可到小提燈發放處「闖關禮品區」領取驚喜小禮，每日限量750份，送完為止。

陳美秀表示，「誰在呼攏」燈區布滿千變萬化的「龍」族燈組，包含來看李小「龍」做小「籠」包、百變變色「龍」去抓「龍」、微醺「龍」蝦暢飲「龍」舌蘭、提燈「籠」的燈「籠」魚也來過元宵，還有鳥「籠」裡的火「籠」果鳥。

快來尋找「馬卡龍」！此外，民眾只要與馬卡龍燈組合影，並於觀旅局官方臉書「大玩台中」活動貼文留言、標註兩位好友和上傳照片，也可到「闖關禮品區」兌換最受歡迎的馬卡龍小提燈，每日限量100組，歡迎民眾尋找藏匿於粉紅甜蜜世界的指定燈組。