春節7天連假結束，各級國中小學今（16日）開學，為維護學童上學安全，台中市警方上午展開「護童專案」，確保轄區學童上下學途中安全。台中市警察局「TCPB局長室」也搭上順風車，於臉書上發佈貼文，其中第五分局一名帥警在校門前護童進入校門的英姿特別吸睛，照片曝光後讓地方媽媽全暴動。

開學超振奮！天菜帥警站校門口護童，地方媽媽暴動：歐巴有IG嗎？(翻攝臉書TCPB 局長室)

開學超振奮！天菜帥警站校門口護童，地方媽媽暴動：歐巴有IG嗎？(翻攝臉書TCPB 局長室)

台中市警局臉書粉專「TCPB局長室」一早發布貼文及員警於國小校門前疏導交通的照片，寫下「孩子們傷心，父母們開心，老師們操心的開學日總算到了，緊閉一整個寒假的校門，在開學的這一天終於再度敞開，而我們睽違的守護身影，也早早就守在一旁，保護孩子們的安全，行經校園周邊請減速慢行，並遵循導護人員指揮，共同守護國家未來主人翁」。

貼文曝光後引發熱議，原來是第五分局一名帥氣員警讓地方媽媽們精神都來了，紛紛現身留言區大讚「看到帥警察媽媽都不想賴床了」、「你是不是故意放這張帥哥警察讓媽媽醒醒腦不要太生氣」、「小朋友一早看到帥哥警察精神一定很好」、「警察歐巴有IG嗎」。

寒假結束迎來開學日，台中市警方16日上午展開護童專案，分別到各轄區國小維護學童上、下課安全。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

第五分局分局長劉其賢也親率松安派出所所長林志堅及警察志工前往轄內松竹國小，與校長黃永昆、家長會長曾志偉、多位家長委員、導護老師、導護媽媽共同維護學童上（放）學時段的安全，同時向孩童宣導「113婦幼保護專線／110緊急報案專線」、「行人過馬路要走斑馬線、要看紅綠燈」、「遇到砂石車等大型車輛要遠離，避免內輪差視線死角造成憾事」，以提升兒童人身及交通安全意識，提醒孩童如何遠離不法的侵害，以及遭遇危害時該如何處置應變。

第五分局分局長劉其賢表示，警方除針對孩童上、下學護童勤務外，也加強巡察校園治安熱點區域，防止治安事故發生。若學校有需要可以請警方進行交通「行人安全走、行車慢看停」安全宣導，灌輸學童預防犯罪及防止被害之正確觀念，營造一個安全、安心學習環境及上下學安全走廊，讓家長安心放心並看到警方用心。