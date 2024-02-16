《台北市淨零排放管理自治條例》自2022年6月22日經北市議會三讀通過後，當年7月5日即函報行政院，後躺逾1年半後終在今年春節前獲核定，為首個完備程序的地方政府氣候變遷與淨零管理自治條例；前台北市環保局長劉銘龍表示，自治條例為地方氣候治理的新里程碑，雖然其中有3條牴觸中央，但中央已頒布全國一致的法令，無礙台北市施行。

劉銘龍表示，細究行政院核定函，考量下列三項有涉及全國一致的規定，不予核定；其餘條文均予以核定。

他指出，第一條為《自治條例第10條及其相關罰則》，有關溫室氣體增量抵換，由於《氣候法第24條》有相同規定，且中央2023年10月12日訂定發布「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」已將地方政府適用案件納入規範。

劉銘龍說，第二條為《自治條例第13條第2項、第3項、第4項授權及其相關罰則》，有關訂定轄內排放源減量標準並得進行交易與抵換，因溫室氣體減量額度核發及交易必須為全國一致

他解釋，第三條為《第39條第1項前段、第2項》，有關一定規模以上之上市上櫃公司公開揭露資訊及其相關罰則，中央金管會已有全國一致作法。

劉銘龍提到，《台北市淨零排放管理自治條例》立法之際，中央的氣候變遷因應法尚在研議中，核定函中幾個所謂牴觸的條文，實際上中央後來已經頒佈全國一致的作法，無礙台北市日後之執行。

他說，當時台北市訂定氣候管理自治條例，目的在接軌國際2050淨零趨勢，擘劃台北市未來30年城市轉型藍圖，完成2050台北市氣候經濟、循環經濟、數位經濟及基礎建設轉型。

劉銘龍呼籲，市政建設是一棒接一棒，希望台北市府未來能以此為基礎，引領地方氣候治理，接軌國際完成台北市的氣候轉型。