今天是開學日,黃色小鴨也來瘋開學,不少學校準備開學活動,高雄市左營區新上國小一早在校門前送給每位學生「黃色小鴨禮」,讓結束寒假上課的學生們樂開懷。

今天各校開學日,為了讓年節幸福歡樂的氛圍延續到校園裡,讓學童們休假與學習的心情無縫接軌,其中新上國小教學團隊與家長會聯手,特別準備了神祕開學禮物,要送給開學日準時來上學的孩子們,訊息在開學日前3天就已在學校網路粉絲團公告,吸引了大家的關注。

今天一早,校長王彥嵓、家長會長李宗銘與師長們就在校門口迎接早到的學生,今年準備的開學禮物,就是目前高雄最夯的黃色小鴨幸運物!有黃色小鴨「幸運髮夾」、「鴨」歲錢幸運符,還有市府送的「小萌龍呆腦獸」龍年小提燈,學生們收到如此可愛的開學禮,直呼今天開學日真開心!

校長王彥嵓說,學校教學團隊與家長會早在上學期放假前,就準備好這幾項神秘開學禮,由於目前高雄最夯的話題就是黃色小鴨裝置藝術,每個人都被這位嬌客所展現的療癒、幸福感深深包圍,因此送給每個小朋黃色小鴨髮夾,還有過年期間應景設計的「鴨」歲錢幸運符,裡面祝福孩子們新的一年身體強健Always Being Healthy、心胸開朗Always Being Open-minded、笑臉迎人Always Being Smiling、頭腦清晰Always Being Clever、控管3C-Stop Smartphone Addiction、學業進步Always Being Progressive,期待每個持有人都能夠新上過好年,幸運一整年SINSHANG PRIMARY SCHOOL WISH YOU A GREAT YEAR TO COME。

此外,這一張幸運符還可以抵用一張校內流通的榮譽卡使用,未來可以併用其他榮譽卡兌換獎品使用,如同實際壓歲錢紅包有價的概念,吸引學生們收藏的動機。

學生們收到這些禮物後,紛紛把幸運髮夾別在頭髮上,頓時間,校園裡一片黃色小鴨大軍四處遊走,構成一副有趣的景觀,就連老師們也跟風把小鴨幸運夾別在頭上,在開學首日一起感受幸福學園的氛圍。

王彥嵓說,新上國小每學期開學日,學校師長們都會規畫別出心裁又能夠讓孩子們感到溫暖幸福的見面禮,從過去的防疫物資、打卡塗鴉牆、交通安全守護天使,到去年的芭比娃娃幸福盒。

今年春節期間開學日更與目前最受關注的黃色小鴨紀念物結合,目的讓幸福城市感動蔓延到在地學習環境中,趁著過年好光景,帶給所有親師生都有好兆頭,讓龍年一整年的學習,都能夠「鴨」力四射、幸福昌「龍」。