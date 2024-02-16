柯瑞16日貢獻16分、10助攻，其中包含最後2.4秒穩住戰局的兩罰俱中。(美聯社)

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「浪花弟」克雷湯普生這下子真的被刺激到了！相隔快12年才嘗到替補滋味的湯普生，16日單場飆進7顆三分球，攻下本季新高35分，加上史蒂芬柯瑞最後2.4秒關鍵兩罰俱中，攜手帶領勇士140比137險勝地主爵士，不過勇士差點又浪費19分大幅領先優勢，打到讀秒階段竟只領先1分，幸好這次還是驚險贏了。

勇士開賽讓波齊姆斯基取代克雷湯普生先發，湯普生上次替補是在2012年3月12日，反讓爵士打出凶猛三分攻勢，轉眼擴大領先到11分，幸好湯普生替補火力全開，首節就摘10分，勇士更靠波齊姆斯基上半場結束壓哨三分球，取得84比71領先，湯普生半場17分，爵士以凱尤恩特喬治18分最高。

克雷湯普生第三節繼續飆分，單節投進4顆三分球、包辦18分，個人得分快速累積到35分，也讓勇士擴大領先到19分；沒想到爵士還沒認輸，靠著塞克斯頓、馬爾卡寧兩人火力，打到最後1分多鐘，竟把比數追成135比137，接下來柯瑞兩罰中1。

比賽還剩41秒，柯林斯補籃扣進，縮小差距到1分，爵士雖有超前機會，可惜馬爾卡寧三分沒進，柯林斯再搶進攻籃板，卻把球外傳過高出界，只好趕緊送柯瑞最後2.4秒上罰球線兩罰俱中，暫停過後，爵士把最後一擊交給塞克斯頓三分出手沒進，勇士驚險獲勝。