蘆竹員警手持交通安全宣導標語，針對「路口不停讓、行人違規」加強宣導。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

寒假結束迎來本學期的開學日，為確保學童交通安全及校園安全維護，桃園市蘆竹分局特別針對轄區內各國小展開護童勤務，加派警力進行安全維護與宣導，守護學童安全。

蘆竹警方表示，為維護學童交通安全和校園安全，警員們在上學的時段及路段，加派警力透過交通疏導，用守望的方式來守護學童安全。同時也針對「路口不停讓、行人違規」等加強宣導，由員警手持交通安全宣導標語，讓家長送學童上課的同時，增進交通守法觀念。

警方也同時派員分赴轄內各級學校並依據教育部所訂「校園安全維護工作自主檢核表」項目辦理校園安全環境檢測工作，逐一檢視校園安全軟、硬體設備及緊急應變措施是否符合規定，並提出改善建議，避免危害發生，確實維護校園內外安全。

警方還說，分局與各級學校共同規畫實施檢測，藉由檢測評估發掘潛藏校園治安環境弱點對症下藥，協助校方改善處理校安死角，提升學校自我防禦能力。另也針對校園周邊學生容易發生偏差行為或聚集處所，與各校共同研議建立轄內校園周邊治安顧慮熱點，加強熱點周邊巡守，提升見警率，降低校安事件或少年偏差行為發生。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示，未來也會加強校園危險因子預防、疏導校園周邊交通秩序，呼籲新生家長能分散時間接送學童到校，並提醒接送車輛且勿並排及違規停車，請縮短車輛臨停時間，警方也會加強交通執法、驅離違規停車，提升校園周邊道路安全，讓學童們能平安上學，更讓家長安心。