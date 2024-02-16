蔡姓職業軍人看上姊姊閨蜜蕭姓女子，不顧蕭女的先生也是職業軍人，兩人私通款曲被發現。蕭女丈夫不但狠下心決定離婚，也對蔡男怒告求償100萬元精神撫慰金。高雄地院認定2人互有情意，但確實是蕭女主動提起交往還發生關係，判蔡男賠償30萬元為適當，可上訴。

蕭女2021年1月與丈夫結婚，婚後育有2子。蔡男早年就認識身為其姊姊閨蜜的蕭女，也知道蕭女已婚，但2人2021年10月便開始交往且發生關係。

蕭女丈夫沒多久就在蕭女手機中發現曖昧文字，追問之下，才得知實情。蕭女事後再也無法面對丈夫、子女和其他家人，2023年4月主動要求簽字離婚。

蕭女丈夫不滿家庭遭破壞，害他陷入痛苦，向蔡男提告求償100萬元。

蕭女當庭表示，有沒有喜歡蔡男自己也不知道，會和蔡男交往，是為了報復丈夫。蔡男則說，蕭女丈夫只向她求償30萬元，卻對自己求償100萬元，落差太大。且是蕭女主動勾引自己，不該負這麼重的責任。

法院經審理後認為，蔡男明知蕭女是有配偶之人，卻仍與交往，害蕭女丈夫家庭破碎且離婚，精神上受有痛苦。經審酌兩造身分資力與加害程度，及其他各種情形，認蕭女丈夫請求非財產上損害賠償之金額以30萬元為適當，仍可上訴。