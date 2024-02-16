春節假期結束後，元宵節緊接登場，彰化市田中里萬興宮今年擴大舉辦元宵聯歡晚會，邀請實力派唱將「鐵肺女王」李佳薇等藝人輪番登台演唱，媲美演唱會等級的元宵聯歡晚會還可抽電視、冰箱、洗衣機及iPhone15等大獎，預計將可吸引爆滿人潮到場。
彰化市田中里萬興宮管理委員會主委林益州指出，該宮主祀朱、李、池三府王爺，有300餘年歷.史，香火鼎盛，每年元宵節都會舉辦聯歡晚會，近幾年都有藝人到場演唱，今年也不例外。
下周六（24日）的元宵節晚上，萬興宮聯歡晚會邀請到許多粉絲不斷敲碗的「鐵肺女王」李佳薇到場演唱外，還有「小曹雅雯」麗小花、「百萬童星」方順吉、「演歌小王子」林孟宗、「帥氣武旦」余凱揚、「甜忻女聲」杜忻恬、「傳奇女聲新天后」吳申梅等藝人將輪番演出。
當晚除了有演唱會等級的晚會，還有令人也相當期待的夜市市集及抽獎活動，活動時間為24日晚上6點30分到10點30分，廟方備有平安餐，並於現場發放摸彩券，今年摸彩獎品有電視、冰箱、洗衣機及iPhone15等大獎，等待民眾試試手氣，把大獎抱回家。
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