有些人想要買新宅，卻遲遲找不到心儀房子。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，2024上半年4星座迎來買房好時機，他們的置產運旺，有機會買到夢想中的房子，或是找到有潛力和價值的房產，創造出財富。

▎第4名、處女座

處女座2024上半年置產運佳，有機會買到理想住所，他們細心又謹慎，買房時會考慮所有細節與風險，不會輕易做決定，選擇有發展前景和增值空間的房產，不會被短視或炒作所誘惑，上半年還有望升級或轉讓現有房產，買賣房子時會注意功能與效率，並根據市場變化和需求做出合理選擇，為自己創造財富與安全感。

▎第3名、金牛座

金牛座重視穩定舒適，對居住環境要求高，他們善於儲蓄、規劃理財，累積不少財富，同時還很有品味，不吝於投資生活品質，2024上半年有機會買到心儀房子，或對現有的房屋進行裝修。買房或改造屋子時，注重實用性與美觀，並根據喜好與風格打造舒適溫暖的家，將迎來喬遷之喜、嶄新時刻，開啟幸福生活。

▎第2名、摩羯座

摩羯座勤勞努力、腳踏實地，前陣子積累足夠資金和信用，為買房做好準備，做事有計畫與目標，買房前會做好詳細調查與分析，知道自己想要怎樣的房子，也懂得如何划算的買房，重視房屋的品質與安全性，不會因外表或地段而忽略實際問題，2024上半年有順利入住溫馨好宅的好運，享受先前付出的成果。

▎第1名、水瓶座

水瓶座2024上半年財運和人際關係順遂，將迎來買房好時機，遇到合適的房源和房東，他們擁有獨特品味和風格，喜歡有創意的房子，選擇房屋時不會隨波逐流，根據個人喜好與要求，找到合適的住所，同時考慮到未來的發展和變化，不會盲目追求高價或大面積，選擇有潛力和價值的房產，只要把握住機會，就能實現置產夢想。