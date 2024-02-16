292名台灣旅客農曆新年期間赴越南富國島旅遊，慘遭旅行社丟包，越南堅江省旅遊局15日公布調查結果，指年代旅遊沒有依照協議付款，但終止合約的地接社保留了訂金，並持續提供服務、向團員收費，此舉違反規定，需處以罰金。面對這項裁罰，地接社表示不服，將提出申訴。

越媒「越南快訊」報導，堅江省旅遊局局長裴國泰（Bui Quoc Thai）表示，地接社越南WInnER國際旅行社於去（2023）年9月12日和台灣的年代旅遊簽約，並在今年1月18日收到年代旅遊支付訂金新台幣70萬元。

收下訂金後，WInnER國際向年代旅遊提出報價，但雙方遲遲無法就價格達成協議。1月31日，WInnER國際通知年代旅遊，要求終止合約，但年代旅遊並未回覆，WInnER國際也沒有退回訂金。

2月9日台灣旅行團抵達富國島國際機場後，發現地接社並未派人接待。經過一番討論後，年代旅遊與WInnER國際決定為旅客租車和訂飯店。

服務過程中，WInnER國際要求向每一位旅客收取720美元費用，作為年代旅遊未全額付款的補償。年代旅遊則通知旅客付款並保留收據，回台後再退還款項，約有90名旅客同意照辦。

堅江省旅遊局指出，WInnER國際單方面終止合約，但仍保留訂金，向旅客提供服務並收費，已違反觀光營業法規，因此將課以罰款。

WInnER國際則反駁，收取720美元的當下正忙著處理後續問題，沒有時間與旅客簽訂合約，對其他約200名旅客則是秉持「人道主義」辦行程、找住宿，何來合約可言？將向堅江省旅遊局提出申訴。