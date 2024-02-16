竹縣市區公車在疫後大幅增加營運成本、駕駛員流失，為挽留駕駛員人力及保障民眾乘車權益，新竹縣政府首次宣布今年補貼縣內所屬市區客運路線駕駛員薪資每月1萬元，補貼期間自1月起至12月止，期盼透過提升駕駛員薪資待遇，穩定新竹縣公共運輸營運環境。

疫情衝擊全台灣市區公車營運，駕駛員流失至物流、遊覽車或其他產業，使公車業者被迫減班。疫情後運量雖逐步回升，但客運業仍嚴重缺工，縣長楊文科表示，考量公共運輸困境，希期透過駕駛員薪資補貼措施協助並帶領客運業者招募優質人力，以避免駕駛員人才外流，穩定竹縣市區公車班次運行。

交通旅遊處長陳盈州表示，鄰近縣市有駕駛員薪資補貼政策，在竹縣公車駕駛員持續流失之下，縣府今年補貼竹縣所屬市區客運路線駕駛員薪資每月1萬元，補貼期間自1月起至12月止，以每季審核名單通過後發放補貼，預計有70名駕駛員受惠。

縣府積極與客運業者協調，成功於上午尖峰時間增加班次，提高公車載運量能，除補貼公車駕駛員薪資以外，未來也將透過建置智慧型站牌、調高合理營運成本及新闢路線等措施，使業者永續經營，提升大眾運輸服務品質。