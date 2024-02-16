統一獅新洋投凱力士（Jake Kalish）雖然過去無亞洲職棒經驗，但卻是「亞洲通」，造訪過多個亞洲國家，十分喜歡亞洲食物的他首次來到寶島台灣，直呼迫不及待想嚐嚐台灣美食，期待吃到台南的牛肉湯。

32歲的凱力士過去在小聯盟拚戰9年，最高層級來到3A，生涯沒上過大聯盟，曾在2017年代表以色列打過WBC，今年決定來台加入獅隊，15日晚間抵台的他今天就來到台南亞太棒球場加入球隊春訓，也十分融入團隊。

凱力士說：「當下覺得這是很好的機會，過去我在小聯盟打滾了9年，當然也想過要拚上大聯盟但沒機會，我也一直很嚮往亞洲職棒，也想來這裡體驗不同的棒球文化、認識新隊友，能出來見見新的事物是不錯的機會，更重要的是來這裡可以贏球。」

雖然是首次來到亞洲打球，凱力士卻不陌生，「因為我太太是美國、菲律賓混血，有去過很多亞洲國家，韓國、日本、菲律賓、印尼、新加坡，這是我第1次來台灣，很喜歡吃亞洲料理。」

且過去在皇家隊小聯盟隊友、去年效力獅隊的布萊威也告訴凱力士很多關於中職打者的習性，知道中職打者棒子很黏、很難纏，會消耗投手很多用球數，「所以我要更積極攻擊好球帶。」他也做好台灣夏天氣候濕熱的心理準備。

除了認識布萊威，凱力士也認識許多在台灣打球的洋將，中信兄弟艾士特、克迪（Kirk McCarty）、樂天桃猿威能帝、魔神樂（Marcelo Martinez）及味全龍高梅茲（Rio Gomez）都十分熟識，但他笑著說：「遇到他們我絕對不會手軟的。」