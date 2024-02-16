國民黨團連署要求立法院17日召開臨時會，然立院民進黨團16日上午出示立院議事處發通知「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。對此國民黨團稍早也發聲明強調，經與議事處詢問確認，議事處表示並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。因此黨團也質疑「民進黨團所出示文件非正式公文，應負責任向國人解釋該文件從何而來？」

民進黨團幹事長吳思瑤今上午記者會時，出示一張議事處回文，內容提及「有關國民黨團函請立法院長召集協商乙案。經院長指示，因時程及作業時序考量，未便召集協商。」

然國民黨團稍早也發布聲明，針對針對國民黨團連署要求韓院長召開「民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討的專案報告」，民進黨團所出示非公文的訊息，國民黨團提出三點質疑。

首先，經國民黨團與議事處詢問確認，議事處表示並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。第二，民進黨團所出示文件非正式公文，應負責任向國人解釋該文件從何而來？第三，國民黨團依法提出請求，靜候韓院長召集朝野協商，並尊重其時程安排。

國民黨團表示，食品安全是一切根本，更是民眾最關心的事情，沒有食安就沒有保障。呼籲朝野共同重視食品安全，並要求民進黨政府好好的說明清楚，才能夠讓國人安心。