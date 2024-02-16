潤少（左）受邀擔任反詐宣導大使。（混血兒娛樂提供）

嘻哈歌手潤少因參加 《大嘻哈時代》人氣增溫，受邀擔任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局的反詐宣導大使，成為最有型男警，潤少分享去年台灣詐欺犯罪再飆新高，其中最多的就是「假投資理財」，根據刑事局統計2023年，全台詐騙金額達到88.78億，再次提醒民眾提防錢財詐騙。除了錢財詐騙之外愛情詐騙也一樣可惡，潤少說：「之前被一個住在南投深山裡的女孩騙了四年，就算是愛情詐騙，也騙的我心甘情願！雖然現在言歸於好，但過程很折磨人。」

潤少外型給人壞壞的感覺，卻有滿滿的桃花與宅男羨慕的女人緣，潤少自信表示：「男生不壞，女生不愛，我覺得我自己最有魅力的地方在於我的蛇。」新的一年希望事業一飛沖天之餘也能斬獲愛情，談到自己的理想型，潤少直言：「我喜歡台妹！太瀟灑、有故事的台妹，她們還沒出手，我就會自己暈船，如果她心善又嘴甜，完全招架不住，直接硬起來！」

談到擔任反詐宣傳大使，潤少說：「當初蘇澳分局來找我，我也超好奇，原來他們說看到我之前一個訪談說”最討厭警察”，他們覺得有趣也很好奇，所以就找我了，當下我的第一反應就是跟警察們混熟一點，就可以知道裡面多一些事情跟外面的兄弟說。」

他也透露曾接過謊報家人被綁架的詐騙電話，潤少說： 「可惜我智商超乎一般人，沒有被騙，不過我蠻好奇旁在一旁喊救命的那個人聲音，怎麼能學我家人的聲音這麼像。」潤少提醒如果真被詐騙還把錢匯出去了，要「把握10分鐘內報警」，通知銀行啟動「聯防圈存止扣機制」，這樣有機會防止款項立刻被詐騙集團轉走，也能阻斷詐騙集團對其他人下手的可能。