海基會「2024大陸台商春節活動」 16日在台北圓山大飯店舉辦，蔡英文總統致詞時表示，維護區域跟台灣和平穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待，在對等尊嚴前提下，我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流。

蔡英文指出，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手，要特別感謝各位台商好朋友，在過去8年面對全球經濟變局，能與時俱進，和政府攜手合作、分散市場、布局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升台灣經濟的競爭力。

蔡英文說，她知道大家都很關心兩岸發展維護區域跟台海穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。我們一直致力維護台灣的民主自由，和國際盟友並肩同行，自信走向世界，在對等尊嚴前提下，我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，盼能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

海基會董事長李大維致詞時表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。「蔡總統一再強調，在增加國際合作的同時，我們也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道」。