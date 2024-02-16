網紅「晚安小雞」及「阿鬧」前往柬埔寨西港開直播，聲稱在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，今(16日)遭西哈努克省初級法院裁定犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30896元）。但阿鬧也遭起底是「政二代」外，實際上，阿鬧曾在2020年5月侵入左營廢棄眷村直播時，因撞見一對男女正進行性行為，竟當場直播活春宮，遭到男方報警提告遭判拘役75天。

根據判決書，本名魯祖顯的「阿鬧」，在2020年成立臉書「八號商店粉絲團」自己擔任直播主，為了拍攝探險直播節目，於民國109年5月9日0時許，共侵入由海軍陸戰隊管理的廢棄合群新村眷村錄製直播節目，現場發現有1名男性與1名女性正在為性行為，阿鬧與攝影師躲在宿舍外拍攝，並同時透過臉書直播播送猥褻聲音及影像，遭男方發現並大聲斥喝後報警提告。。

法官認定，阿鬧在不特定人均得進入瀏覽之臉書直播播送猥褻影像及聲音，對社會善良風俗造成不良影響且未與告訴人達成和解，依無故侵入他人建築物罪、及共同犯播送猥褻聲音及影像罪判拘役75天，得易科罰金7萬5千元。

未料竟然不思反省，又和「晚安小雞」從台灣飛到柬埔寨，目的是為了拍攝與人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。

兩人分別在2月12日和13日，在「晚安小雞」的臉書專頁直播，展示自己在西港遭人毆打並求救的畫面。經過審訊後，西港法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，處以兩年有期徒刑，罰鍰400萬柬幣。