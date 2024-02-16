中區國稅局說明，雖然現行財政部已提供多元繳稅管道，仍有民眾疏忽未於期限內繳納稅款，逾期繳納除僅能至代收稅款金融機構繳納（郵局不代收），還會加徵滯納金及滯納利息，既費時不便又增加負擔。

呼籲收到繳款書的民眾，於繳納期限內多加利用ｅ化繳稅，以免逾期繳納遭加徵滯納金及滯納利息，並節省往返金融機構或便利商店繳納的時間。