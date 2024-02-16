力旺昨天一早直接以漲停3,250元開出，最後仍強勢收在3,245元只差一檔漲停，超車信驊成為台股新股后；未料今天開盤後一路下滑，至11點過後觸及跌停 2,925元，奪下台股股后僅有一天。

世芯-KY元月業績優，創歷史同期新高，昨日股價收4,430元歷史新高，今天開盤後也是一路走跌，至近午盤時來到4,220元跌約4.74％。

信驊今天跌約2.5％，因跌勢比力旺小，股價強守在3,000元以上，約在3,020元附近，力旺重新歸還股后寶座。

台股今天再增添亞德客-KY一檔新千金股，股價上漲57元來到1,055元，台股千金股增添為13千金。

然而13千金今天走勢很不同，前七高股價股包括世芯-KY、信驊、力旺、大立光、緯穎、祥碩、M31等都臉綠，除了大立光小跌0.21％附近之外，其餘跌幅在2％至跌停之間；而創意之後的6檔，還包括旭隼、譜瑞-KY、川湖、亞德客-KY、嘉澤等股價全部齊漲。