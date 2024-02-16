台股投資人就愛高息ETF。統一台灣高息動能（00939）ETF預計3月1日開募，該檔ETF追蹤之指數含蓋全產業，成分股更搭上AI主流列車，聯發科、緯創、大聯大、聯詠、日月光投控、群光、緯穎、欣興、瑞昱及長榮等居權重前十高成分股。

統一投信表示，00939所追蹤的臺灣高息動能指數其成分股不受產業限制，只要是高息且有獲利成長的優質企業都會入列，檢視十大持股名單，既有高息股、又有主流強勢股，還順勢搭上AI新應用的大浪潮。

00939追蹤的指數篩選母體是上市櫃發行市值及自由流通市值前250大企業，採樣範圍適中，核心選股邏輯是透過每股盈餘、營業利益率、股利率等三指標，篩選出「公司要賺錢、經營有效率、高股息標的」之基本面獲利穩健、股利率名列前茅的優質企業，且不侷限在單一產業，只要是符合篩選指標，各產業高息標的統統入列，單一持股上限8％。

此策略反映在股利率表現相當亮眼，據歷史數據模擬回測，指數近5年平均股利率達9.85％。

統一投信強調，該指數調整頻率完全配合台股除權息周期，選股以獲利能力為基礎，再透過當期股利率排序加權，加上搭載夏普值動能因子調整權重，可以精準掌握「高股息、高成長」雙優勢。

以指數成分股前十高來看，正好搭上AI成長動能題材，包括AI晶片、AI伺服器相關受惠股都一把抓，顯示選股策略涵蓋全面性、編制周全的高息指數，可讓投資組合兼顧高息與成長動能。00939將於3月1日至5日募集。