郭靜下月將在北流開唱。（寬宏藝術提供）

郭靜將於下個月2日在台北流行音樂中心舉行「喂 你在幹嘛」演唱會 台北場，演唱會恰逢春節後，一開工就馬上進入備戰狀態，讓她直言：「正式進入演唱會週，皮真的要繃緊，但過完年後，覺得時間好像過得太快，緊張的感覺又更多了。」開工第一天便與團隊踏進練團室，除了緊鑼密鼓練唱，為了感謝身邊的工作同仁，郭靜也特別準備開工紅包，一一發送給大家，為大家注入新春能量。

為了在演出時以最佳狀態站上舞台，即使在過年期間，郭靜仍絲毫不敢鬆懈，飲食和運動皆進行嚴格的自我管理。她表示，過年期間除了回家與父母親、哥哥和寵物過年，其餘時間都關在家裡練歌、運動；離演出越來越近了，她平時會跑步和快走，增加運動強度，也會去爬山，訓練肺活量，再來就是飲食控制，除夕跟初一中午聚完餐後，她開始嚴格把關自己應該禁食的食物，近期吃得最多的就是蒸的里肌肉加燙青菜，里肌肉剛好也可以給家裡的貓吃，可說是一舉兩得。

對於即將到來的演唱會，她難掩緊張情緒表示心情緊張，一個月前就在家開始認真練唱，讓自己提早進入狀態，更加充滿力量；她說：「其實很多歌迷都會喊話，除了祝我新年快樂，也很期待演唱會，我一定不會辜負他們的期待，也希望在演出前，大家可以把以前的歌再拿出來聽一聽，到時演唱會聽見想聽的歌，可以跟著大合唱，我一定會準備好，盡全力演出。」購票查寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。