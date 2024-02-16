大馬網紅企業家拿督雷智雄大兒子雷力維爆出噩耗，大年初一時因為洗澡不慎在浴室跌倒，雖然緊急送醫急救，卻因為心臟休克昏迷不治，得年28歲。

企業家拿督雷智雄在臉書發文悼念愛子，他指出大兒子初一不慎跌倒，導致心臟休克昏迷，送醫後宣告不治，喪禮將一切從簡，至於新年聚會、天公誕及公司50周年晚宴則是取消，難以承受喪子之痛的他，接連悲痛發文表示不知道還能夠撐多久，也不知道怎麼走出傷痛，並向逝世的兒子隔空喊話﹕「兒子，我真的很痛很痛也很累了」。

雷智雄曬出昔日全家福合照，他表示當年親手接生的孩子，28年後居然搶救不回他的生命，直言這種痛無法用言語形容，他指出兒子是同輩最年長，從小就承擔各種責任，對著家中長輩更是相當敬重，如今逝世讓所有人都無法接受，透露再過幾天就是他的生日，喪親之痛的打擊越來越強烈，不禁有著「没有了他的生活該如何繼續」的念頭，只能說服自己「當他暫時出國工作」。

雖然已經辦完兒子後事，雷智雄指出兒子身影仍不時出現在眼前，由於無法接受殘酷的事實，導致再度淚流滿面，並道出無奈心聲﹕「你知道我們的悲痛有多傷嗎?就像跌入深淵裡，永遠爬不出來」，他表示原本情人節要全家人一起慶祝，豈料卻變成兒子的告別式，悲痛表示﹕「老天真的给我們夫妻開了一個天大的玩笑，而且這個玩笑將徹底將我們打入十八層地狱，永不磨滅」。