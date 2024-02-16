各大超商、賣場春節都推出福袋及禮盒，不過全家許多間店都還有庫存，近日推出福袋促銷及禮盒69折，吸引民眾搶購，網友分享戰利品，包括零食、公仔禮盒及福袋等，直呼划算。民眾可利用全家APP的「地圖趣」，點選禮盒69折活動就能查詢各門市優惠禮盒。

一名網友在臉書「7-11全家各超商新品分享區」社團發文分享全家禮盒優惠訊息，多款零食禮盒下殺69折，義美小泡芙禮盒原價305元，現在只要211元；新貴派春天禮盒原本賣280元，現在200有找，只要194元；另外2款日本紅帽子喜餅原價980元和1380元，打69折後只要677元和952元；同品牌蛋捲禮盒原價699元，特價483元。

至於門市剩下的福袋，有網友表示「店家推出福袋2件開抽紅包活動」。

全家祭出優惠後吸引消費者搶購，大家分享戰利品，並表示「想買很久了，特價買一波」、「昨晚去全家買晚餐，被老闆勸敗布丁狗旅行袋＋水壺組合」、「買了鐵觀音曲奇餅乾，原價499買不下去，現在只要345元。」

也有網友表示，可以利用全家APP的「地圖趣」，點選「禮盒激省單件69折」，就能查詢各門市優惠禮盒資訊。