群龍齊聚高歌《飛龍在天》。（童醫院提供）

童綜合分送來院民眾龍鬚糖與各式糖果。（童醫院提供）

台中童綜合醫院迎接龍年到來，15、16日舉辦「好運龍吼力」新春團拜活動，包括恐龍、暴龍、龍鬚糖、飛龍在天、舞龍及恐龍蛋等「龍」紛紛出籠，醫護人員在總院長童敏哲帶領下，與民眾互道健康平安，開啟新的一年祥瑞新氣象。

今年是龍年，童綜合醫院舉行新春團拜，一開場主持人騎著恐龍、裝扮成暴龍現身，還有贈送龍鬚糖的老闆一起逗熱鬧；為炒熱龍年氛圍，童醫院第二屆歌唱比賽團體組冠軍特地到場高歌《飛龍在天》，並舞龍串場，現場洋溢著濃濃的龍味。

團拜活動中也跟民眾分享愛地球，如何在生活中做到節能減碳、實踐ESG，只要在飲食挑當季、多蔬果；少加工、選在地；吃適量，選多樣；每日三蔬兩果，就能健康又環保。

另外，團拜活動還運用自製恐龍蛋宣示童醫院照護民眾健康的承諾，並進行有獎徵答與參加民眾互動，活動結束後，也應景分送來院民眾龍鬚糖與各式糖果，讓大家感受到童醫院的祝福與溫暖。

總院長童敏哲上台拜年時表示，感謝社區民眾一直以來的支持，童綜合醫院今年邁向53年，不僅持續創新求變、引進最新尖端設備，並朝向ESG企業永續發展，致力與國際同步朝著淨零之路目標前進。