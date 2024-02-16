德國DAX指數在周四盤中衝到17089點，創下新的歷史新高，並且立即打破DAX在二月初創下的17050歷史紀錄；同時周四的收盤點也創新高。不斷的創新紀錄，讓人不禁去檢視有哪些股票自今年初以來表現較好；但同時也引發一些問題，例如這些股票是否已經失去動力，還是股價會進一步上漲。首先焦點放在今年以來表現最好的十檔股票，以及分析師對它們未來的看法。

首先是軍工股萊茵金屬(Rheinmetall)、企業軟體大廠思愛普(SAP)和西門子能源，今年以來分別上漲30%、18%、17%，為跑在前三名的股票。從分析師目前的估計來看，西門子能源仍有上漲的空間。高盛分析師在二月初指出，西門子能源會上漲到20歐元；西門子能源周四股價為13.8歐元，意指還會再上升45%。摩根大通認為，思愛普還會上漲10%。貝倫伯格(Berenberg)認為萊茵金屬從現在起還會上升13%。

漲幅排名第四到第八名的股票分別是MTU航空引擎、慕尼黑再保險、空中巴士、漢諾威再保險、默克，它們今年以來都上漲在13%至7%之間。摩根大通分析師們認為，空中巴士會大漲34%。關於化工大廠默克，摩根大通和巴克萊分別認為會上漲22%和28%。這兩家公司是分析師認為會上漲較多的股票。

第九名和第十名都是汽車股，福斯集團和賓士汽車今年以來至周四都上漲約5%。瑞銀集團(UBS)最新的分析顯示，福斯集團未來將下跌16%；但是在今年一月，德意志銀行還給出了180歐元的目標價，以周四119歐元收盤價來計算，意指福斯集團還會上漲50%。在賓士方面，瑞銀、摩根大通、伯恩斯坦(Bernstein)在二月的最新分析顯示，目標價都在約80歐元左右，以周四66.8歐元收盤價來看，還會再上漲約20%。

因此在DAX指數上升的股票當中，有許多仍會繼續上漲。