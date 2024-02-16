為落實照顧漁民政策，漁船用油除免徵營業稅及貨物稅外，並享有優惠油價補貼款，直接減輕漁民成本，漁業署說明，漁船用柴油部分，為漁民於購油時，由漁船加油站直接扣除補貼款及稅款，另自2019年度起將漁船（筏）船外機所使用之汽油，納為漁船用油補貼油品，每年約有6,000餘艘漁船（筏）主受惠。

漁業署指出，汽油補貼按漁船噸級、漁筏長度、出海作業日數及時數，依92無鉛汽油2023年度平均免稅牌價每公升23.37元之14％，加計貨物稅後，核算補貼金額，最高補貼2萬3,733元。