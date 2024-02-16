動植物防疫檢疫署表示，獸醫研究所通知，屏東縣鹽埔鄉1土雞場（主動監測）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行9週齡黑羽土雞9,583隻之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計8例（陸禽4場、鴨2場、鵝2場）。

防檢署指出，近日受鋒面及東北季風影響溫度變化大，請養禽業者應適時開啟禽舍保溫及通風設備，以降低家禽緊迫，並落實禽場各項軟硬體生物安全措施，如維持防鳥設施正常運作，落實場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出應澈底消毒等，以共同防範疫情發生及傳播。

防檢署籲請業者提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。