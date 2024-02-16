春節期間，很多人都會買刮刮樂試手氣。不過一名網友表示，就讀高中的弟弟今年過年行為反常，主動替家人買飲料，也不拿紅包，他在弟房間，意外發現一張中了10萬元的刮刮樂，認為弟偷藏不夠義氣，無意間在家人面前爆料，貼文曝光後，不少網友搖頭，「亂翻別人東西還能這麼理直氣壯也是個奇葩」、「又不是你刮中 是在眼紅嫉妒什麼？」。

一名網友在《Zuvio》論壇以「我弟偷藏10萬塊的刮刮樂」為題發文，過年期間發現高中生弟弟行為很奇怪，主動買飲料或食物請大家，也不跟家人拿紅包。某天意外在弟弟房間的數學評量裡，發現藏有一張中獎10萬元的刮刮樂，直呼傻眼「自己刮到10萬不講也太靠X了吧」。

當晚全家人一起玩撲克牌，弟輸了3000多元感覺快哭出來，原PO脫口說出「你刮到10萬塊了」，弟弟生氣嗆為什麼要翻他的東西，原PO也回說「真的沒想到我們家的人也有自私的，也才高中而已，就會幹出這種事」。

貼文曝光後，網友一面倒認為弟弟沒有錯，反而嗆原PO不該亂翻別人東西，「不是阿.... 這10萬元是他刮中的，本來就是他的財產 難不成他還要拿出來跟你們對分？ 」、「別道德綁架了」、「傻眼，明明自己有問題還出來討拍 」、「亂翻別人東西還能這麼理直氣壯也是個奇葩」、「笑死了 又不是你刮中 是在眼紅嫉妒什麼？」、「是不是想分錢啊 」、「整篇文章看完就是兩個字：嫉妒 」。