美加旅行社（年代旅遊）春節期間安排旅客赴越南富國島旅遊，卻因與地接社發生付款糾紛，旅客一度被丟包，後續爭議越滾越大，交通部觀光署表示，將加速裁處進度，最快今天就會依《消保法》要求業者停業。由於年代旅遊與越南地接社付款爭議未解，今日有1團前往富國島的團，被下令禁止出團。

越南WInnER國際旅行社總經理唐凱稍早透露，觀光署因多次聯繫不到年代旅遊總經理林大鈞，因此指示業務副總高敏翔，請年代旅遊立即通知2月16日、20日、24日，所有富國島出團旅客停止出團，並告知客人會全額退款。據悉，今日出團的客人已抵達機場。

觀光署原預計下周才提出對年代旅遊的懲處結果，但決定加速進行，避免業者在財務有疑慮下，仍繼續讓旅行團出團造成情況惡化。

觀光署表示，最快今天就會依《消保法》提出裁處，下令年代旅遊停業。由於年代旅遊與越南地接社的付款爭議未處理完，因此不得再出前往富國島的團，原定今日出發的團先停止出團，而觀光署最快今日勒令年代停業，後續的團也無法出團。