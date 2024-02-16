「2024年大陸台商春節活動」16日在圓山飯店舉辦，面對近期兩岸關係發展與旅遊交流等議題，出席的澳門台商協會會長簡廷在認為，有智慧的領導人不會被意識形態蒙蔽，不會選擇將緊箍咒更鎖更緊，如何將兩岸交流的緊箍咒鬆綁才是上上之策，透過溝通信任加強交流合作橋樑，強調搭橋總比築牆更重要。另有資深台商也也建議未來民進黨不要輕易的去用言語或用行為去刺激大陸，對化解兩岸緊張比較有幫助。

擔任海基會顧問、資深台商王恩國認為，兩岸關係最核心的問題其實是美中台的關係。回顧過去，當美中關係好的時候，兩岸關係都不會太糟，一旦美中開始進行對抗的時候，台灣作為西方民主陣營一份子，自然會往美國方面傾斜，認為這一點要請大陸能夠理解這個情況。

此外，王恩國也說，海峽兩岸有共同的語言文化、文字跟風俗習慣，這一點已經深植人心，台灣民眾的內心不會被任何外力所改變，認為大陸應該要對此更有信心。

但近期交通部突然宣布立即起停招台灣赴陸觀光團，讓兩岸交流再生波折。簡廷在表示，仍應加強兩岸交流與溝通，「搭橋比築牆更重要」。他更希望開放及深耕兩岸文化、經貿、學術、技術、觀光等等交流合作，讓兩岸合作更能創造華人的國際競爭力與未來全球布局數位科技發展的影響力。