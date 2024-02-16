1艘陸籍快艇14日下午於金門禁止水域越界捕撈，因拒檢導致船隻翻覆，船上2名陸籍人員送醫不治。國民黨金門立委陳玉珍今再透露，過世的陸籍人員分別為四川廣安人、重慶人，若家屬要到金門釐清狀況，可循小三通途徑，她會給予協助。

陳玉珍今於立院受訪時說，兩名人命的死亡，基於人道主義的立場，我們感到非常遺憾，但這件事情如何發生，金門地檢署已經在調查，也當然要調查清楚，因為往生者的家屬會想要知道事情的真相。

陳玉珍指出，兩岸應先盡量避免衝突升高，過年前因為M503航線事件、友邦斷交，以及台灣組團赴陸取消，兩岸彼此之間因為無法建立溝通管道，所以之間沒有累積善意。

陳玉珍表示，現在往生者家屬有疑問，想瞭解事件發生經過，因為兩位往生者都會游泳，為何會溺水？所以家屬希望趕快把事情調查清楚。

陳玉珍指出，兩位往生者當中一位是四川廣安人，一位是重慶人，本來就住在福建圍頭一段時間，部份家屬要從四川趕至金門，家屬現在可能正在和大陸台辦商議該怎麼做。

陳玉珍表示，若往生者家屬要到金門，可以循小三通途徑，因為往生者遺體也在金門，這部分她會再作協助。

陳玉珍強調，這件事情的發生我們真的非常遺憾，但其實金門與大陸之間還是有一些溝通管道，所以現在希望彼此不要再升高惡意螺旋，針對已經發生的事件，應盡快協助往生者家屬釐清事情真相。

陳玉珍也說，海巡署為我們護漁，但驅趕相關流程為何，也應該去瞭解。

至於會不會擔憂大陸因為此事拒絕承認金門水域管轄權？陳玉珍則說，所謂的禁、限制水域線本來都是兩岸之間的默契，當然也要注意，是否會因1、2件衝突事件發生，成為後面大事件導火線，所以兩岸之間的溝通往來真的非常重要。